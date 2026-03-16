上品さやきちんと感を重視したい大人コーデ。これからの季節に備えて、快適に着られるかどうかも選ぶポイントにしたいところです。そこで今回編集部が注目したのは【ユニクロ】の新作「リネンブレンドパンツ」。通気性の良さが魅力で、春夏コーデにぴったり。40・50代のワードローブにも加えておきたいアイテムです。 さらっと軽やかな大人のストレートパンツ 【ユニクロ】「リネンブレンド