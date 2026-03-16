back numberが、2026年5月から開催されるツアー＜Grateful Yesterdays Tour 2026＞の追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することが決定した。今回のアジアツアー開催にあたり、back number official fanclub「one room」では、海外在住者向けの入会受付も開始された。official fanclub「one room」では3月23日(月)18:59までFC最速先行受付を実施中だ。以下、清水依与吏からのコメントも到着している。