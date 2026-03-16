◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）カルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は前走のシルクロードＳで４着。「荒れた馬場でも伸びてきたので大したモノ」と金折助手は評価する。今回は２歳時のファンタジーＳ以来、約１年半ぶりの７ハロン戦。走り慣れた６ハロンから距離を延ばす。「状態は多少アップしています。左回り、７ハロン戦でどこまでやれるか」と同