結婚をして新しくお付き合いが始まる義家族。筆者の友人・S希は、義弟の嫁＝義妹・N美がとても苦手だったそうです。悪口ばかりの義妹を反撃してくれた意外な人とは──？ S希のエピソードをご紹介しましょう。 義妹 私の夫には姉と弟がいます。姉は独身でしたが、弟はすでに結婚。弟の嫁＝義妹・N美がとても苦手でした。 どういうわけか、N美さんは私に対して棘のある態度を取ったり、周囲に誤解を招くような愚痴をこぼ