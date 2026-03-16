タレントの手越祐也がフットサルでけがをしたことを明かし、ファンから心配の声が上がっている。手越は１６日に自身のインスタグラムを更新。「俺のファンのＨＯＮＥＹＹＹのみんなは知ってくれてると思うんだけど、久しぶりに怪我しました。笑サッカーとかフットサルなんだけど、今回も見事にフットサル。やっぱりなって感じだよね。フットサルでキーパーのことはゴレイロって言うんだけど、ゴレイロやってて相手のシュート止