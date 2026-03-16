加藤和樹が歌唱している楽曲「アウトキャスト」が、配信シングルとしてリリースされることが決定した。本作は、学生団体・東京大学UNiTeが運営するWebプラットフォーム「ボイス・オブ・ユース JAPAN」7周年のアニバーサリー・ソングとして制作され、これまでYouTubeでのみ公開されていた楽曲。2024年12月10日の「人権デー」に合わせてミュージックビデオが公開されていたが、このたび配信シングルとしてリリースされることになった