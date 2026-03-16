米メディア報道米大リーグ・ドジャースが、日本のカジュアル衣料の大手「ユニクロ」と契約したと米スポーツメディア「ジ・アスレチック」が15日（日本時間16日）に報じた。ドジャースタジアムの球場名は変更されないが、グラウンド名が「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャー・スタジアム」と命名される可能性が高いとしている。ドジャースには大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属。メジャー屈指の人気球団で、昨年は2