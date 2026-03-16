◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、自己最速となる９日目での勝ち越しを決めた。立ち合いの東前頭８枚目・宇良（木瀬）の低い攻めにも、両腕をたたむようにして上体を起こした。圧力をかけながら前進して、冷静に押し出し。給金直しに「一日一日集中できている結果なのかなと思う」と話した。大阪・寝屋川市出身の宇良へ送られる声援は大きかったが「立ち合いか