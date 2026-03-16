日本維新の会の住吉寛紀衆院議員が15日にX（旧Twitter）で「ビザの事情」で日本を離れる可能性があるという知人の英会話講師の愛犬2匹の引き取り手を募集し、物議を醸している。 住吉議員はXで「【里親募集】大切にしてくださる家族を探しています」と切り出し、「知人の英会話の先生がビザの事情で日本を離れる可能性があり、現在2匹のワンちゃんの新しい家族を探しています」と明かした。 引き取り手を探しているのは、5歳と6