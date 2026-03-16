富山大学附属病院は、北陸で初めて性別適合手術を行ったと発表しました。手術は男性器を切除し、女性器に近い形をつくるものだということです。富山大学附属病院はきょう会見を開き、北陸で初めて性別適合手術を行ったと発表しました。手術は今年に入って行われ、体の性が男性で、自認する性が女性の人に対し、男性器を切除して女性器に近い形をつくる手術を行いました。手術を受けた人は術後2週間で退院し、日常生活に戻ったとい