最新の全国映画動員ランキング（3月13日〜15日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員27万4600人、興行収入3億5700万円をあげ、3週連続1位を獲得した。累計成績は動員147万人、興収18.9億円を突破している。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位には、ディズニー＆ピクサーによるオリジナルアニメーション『私がビーバーになる時』が、初日から3日間で動員26万5