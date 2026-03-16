埼玉県警本庄署は16日までに、群馬県の女子中学生を交流サイト（SNS）で誘い出しホテルに連れ去ったとして、未成年者誘拐の疑いで、東京都豊島区東池袋3丁目、自称自営業志村健吾容疑者（44）を逮捕した。署によると、スマートフォンの位置情報を確認した中学生の母親から「友達と会うと言っていたが、位置情報の移動スピードが速く、車に乗っているようだ」と署に通報があり、発覚した。駆け付けた警察官がホテル内で保護した