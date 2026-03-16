7人組アイドルグループ「にっぽん！真骨頂」の運営会社である株式会社SCOTは3月14日、メンバーの鈴木かのんさんが同日付で脱退したと発表しました。 【写真を見る】アイドルグループ【 にっぽん！真骨頂 】鈴木かのんが「重大な規約違反」で即日脱退「ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚」で処分運営側は「鈴木かのん脱退のお知らせ」と題した文書を公開。「ファンの方との私的交友など複数の重大