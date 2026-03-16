子どもへのわいせつ行為で教員免許を失効した元教員への免許再交付の可否を判断する「再授与審査会」が初めて、大阪府教育委員会で実施されていたことが１６日わかった。再交付は行われなかった。文部科学省が同日発表した。２０２２年度に施行された「教員による児童生徒性暴力防止法」で新設された制度。府教委などによると、女子生徒にわいせつ行為をして懲戒免職となり、教員免許を失効した元府立高校教員が２５年度に免許