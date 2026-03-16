こちらは高岡市の雨晴海岸です。普段は海の中にある沖合の女岩まで陸続きになる珍しい現象が、きょうみられました。いったいなぜ起きたのでしょうか。きょう午後1時半ごろの雨晴海岸の様子です。引き潮によって現れたのは砂の道。普段は海で隔てられている女岩まで、つながりました。海岸を訪れた人たちは、普段目にしない光景にびっくりしながらも、歩いて渡るなど楽しんでいる様子でした。県外からの観光客「きれいですね」地元