永瀬廉（27）と吉川愛（26）のダブル主演映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督、27日公開）大ヒット祈願イベントが16日、東京・神田明神で行われた。トークの中で、タイトルにちなみ「自分が特筆すべき〜の鬼？」との質問に、永瀬は「速さの鬼」と即答した。永瀬は「僕は、自分でも自覚があるのは“速さの鬼”。帰るのも歩くのも食べるのも速い」と豪語した。伊藤健太郎（28）から「ダンス、覚えるのも速い」と補足すると、永瀬は「全ス