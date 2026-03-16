アメリカのトランプ大統領が中国に対しホルムズ海峡での船舶護衛に期待感を示したことについて、中国外務省の報道官は艦船を派遣するかどうか明言しませんでした。トランプ大統領は日本や中国などに対し、ホルムズ海峡に艦船を派遣し船舶護衛に協力するよう求めていますが、これについて中国外務省の林剣報道官は次のように述べ、明言を避けました。中国外務省林剣 報道官「私たちは当面の情勢について各国と意思疎通を保ち