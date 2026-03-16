【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは１５日、熱戦の幕を閉じた。最終日のアルペンスキー男子回転（座位）が今大会日本勢４個目のメダルとなる銅を獲獲得した。同日夜（日本時間１６日未明）にはコルティナダンペッツォで閉会式が行われ、フィナーレを迎えた。大会モットーは「あなたらしさ」ロシアと同盟国ベラルーシが国代表として参加し、侵略を受けたウクライナが開