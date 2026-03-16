7人組J−POPボーイズグループ、aoen（アオエン）が16日、セカンドシングル「秒で落ちた」発売記念イベントを都内で行い、初の47都道府県ツアー開催を発表した。4月23日の東京・恵比寿ガーデンホールを皮切りに「aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47＋1〜」を開催する。ステージ上で映像で告知されると、aoringと呼ばれるファンたちから歓喜の声が上がった。リーダー優樹（23）は「いつも応援してくださるaoringの皆さんのおかげ。