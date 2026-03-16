無茶ぶりに応えるだけでなく、しっかりと結果を残す。「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」3月13日生放送回では、元AKB48の岡部麟が秀逸パフォーマンスでファンを沸かせる場面があった。【映像】無茶ぶりに応えた岡部麟がエアー縄跳びきっかけは、番組中の何気ないトークだった。共演のあおぽんが「酒以外に遊ぶ方法を知らなくて」「ご飯行ったら、朝7時まで飲むじゃないですか」などと告げると、岡部は「お酒