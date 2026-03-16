放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが16日、Xを更新。WBCで日本敗戦によるNetflix解約について、つづった。「Netflixの解約ラッシュ」と書き出すと、「相場を上回る額で買い占めた事が裏目に、イメージの悪化へ」と真面目に述べると、「大金持ちが家のトイレにエビアンを使わないように、お金の使い方に品を持った方がいい」とエスプリの効いた表現で批判した。この投稿には「デーブさんの言う通り、お金と効果は確