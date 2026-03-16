その傾斜は100メートル進んだ場合、マンション12階に相当東京で「急な坂道」といえば、アニメ映画『時をかける少女』のモチーフとなった豊島区の「富士見坂」や、付近のポールに「都内で一番の急坂」と書かれた品川区の「まぼろし坂」などが有名ですが、これらを凌駕するほどの「激坂」があります。【転がり落ちそう】これが「都内で1番」急な坂です（画像）その坂があるのは、多摩地区の北西に位置する東大和市。東京の水がめ