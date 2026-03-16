「VT COSMETICS」は、世界中で愛される人気キャラクター「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーション製品を発売。2026年3月12日（木）よりZOZOTOWN、3月25日（水）より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ、Amazon、Yahoo!ショッピング、VT日本公式モールにて限定販売する。■人気スキンケアがポップな限定デザインに今回のコラボレーションでは、VTのスキンケア技術と「パワーパフ ガールズ」のポジティブなエネルギー