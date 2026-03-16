JR東日本は、久留里線の木更津〜久留里駅間にてSuicaを使った出改札サービスを開始する。現在のSuicaエリアからの往来が多いため、利用者の利便性向上のために導入する。各駅には簡易Suica改札機の整備を予定している。サービス開始時期は2027年春ごろ。同時期に廃止を予定している久留里〜上総亀山駅間には導入しない。これにより、千葉県内の全てのJR線において、ICカードによる乗車が可能となる。