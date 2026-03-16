西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント問題をめぐりきょう、第三者委員会は「町長の道義的・社会的責任は極めて重い」とする調査結果を町議会に報告しました。 【写真を見る】「道義的・社会的責任は極めて重い」西川町・菅野町長第三者委員会が8件のパワハラを認定「まるで公開処刑」との声も...次期町長選について態度を示さず（山形） 弁護士からなる第三者委員会の調査結果はきょう、西川町議会の全員協議会