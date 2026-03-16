レアル・マドリードは16日、チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグに向けたメンバーリストを発表した。リーグフェーズを5勝3敗の9位で終えたレアル・マドリードは、プレーオフでベンフィカを2戦合計3−1で撃破。ラウンド16は直近5シーズン連続で顔を合わせているマンチェスター・シティとの“因縁対決”となり、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』で行われたファーストレグではウルグア