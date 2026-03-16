浦和レッズは16日、鹿島アントラーズ戦における違反行為とその処分について発表した。発表によると、先月28日（土）に『埼玉スタジアム』にて行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第4節の鹿島戦において、浦和サポーターによる試合運営管理規定違反行為が発生したとのこと。対象行為については威嚇行為、詳しくはメディア関係者への罵声、唾を吐く行為と明かされている。浦和は処分対象行為に及んだ1名