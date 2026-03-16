イランをめぐる中東情勢の悪化で高止まりを続ける原油価格。緊迫する国際情勢は、「石油に始まり石油に終わる」とも言われるクリーニング業界は大きな打撃を受けています。牛田和希キャスター「金沢市内にあるクリーニング店の工場ですが、どの作業工程にも石油が欠かせません。価格の高騰はクリーニングにも大きな影響を及ぼしています」金沢市で創業し100年以上を超える「松本日光舎」の工場内は、あらゆる作業工程で大量の蒸気