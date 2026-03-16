来年度から見直されることになった土曜授業。14日、今年度最後の土曜授業が行われ、一つの区切りを迎えました。来年度の土曜授業を何回行うか。鹿児島市教育委員会では各学校の実施回数のとりまとめに入っていますが、中には完全に廃止する学校もあるようです。14日、南さつま市にある小中一貫の義務教育学校を訪ねると。地元のジャズバンドを招き、今年度最後の土曜授業が行われていました。音楽にあわせて手拍子をする生徒た