●サクラ開花前線スタート●県内のサクラは来週初め頃にも開花へ●あす17日(火)は晴天 18日(水)は冷たい雨も その後は再び暖かい日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週明けのきょう16日(月)の県内は春を感じる日ざし暖かな陽気となりました。そんな中、いよいよ春のお楽しみ…サクラのシーズンがスタートです。きょう16日(月)、今年全国トップを切って、岐阜と高知、そして甲府で気象台からのサクラ開花の発表があり、