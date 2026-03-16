指宿市の水迫畜産がホルスタインの牛肉などに「黒毛和牛」と表示した牛肉が県内6つの自治体のふるさと納税の返礼品になっていた問題です。不適正な表示のあった返礼品について、水迫畜産が「代替の商品」を寄付者に送る考えを 示していることがわかりました。農林水産省によると、指宿市の水迫畜産は「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表示したり「原産地」や「個体識別番号」を正しく表示せず販売してい