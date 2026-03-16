人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）急な進歩は期待できないと気付きそう。地道な努力を大切に。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）対人トラブルに注意。ジョークは相手を見ながらにして。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）運気はイマイチな