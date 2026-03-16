ソトも自身の判定に不服そうな表情を見せた(C)Getty Images現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝は米国とドミニカ共和国が対戦。2−1とアメリカが僅差でドミニカを下した。【動画】アメリカの決勝進出を決めた「誤審」ドミニカ打者が怒った判定シーンともにメジャーリーガーを多く擁し、事実上の決勝戦ともいわれた注目の戦いの中では判定をめぐって様々な声が飛び交っている。米メデ