2026年の夏に、劇団四季の名作ミュージカル『オペラ座の怪人』がおよそ10年ぶりに名古屋に帰ってきます。16日、俳優の岩城雄太さんと奥平光音さんが熱田神宮を参拝し、名古屋公演への思いを語りました。 ■8000回以上上演された名作 約10年ぶりに名古屋へ 「オペラ座の怪人」は、パリ・オペラ座を舞台に地下に潜む怪人と歌姫の愛と孤独を描いた物語で、これまで国内で8000回以上上演され、総入場者数は825万人を