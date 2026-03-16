歌手のAdoさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』公式Xの投稿を引用リポストしました。【写真】Ado、『THE FIRST TAKE』予告を引用リポスト「全く想像つかない楽しみだね」Adoさんは「なにするんだろうね」と、どこか他人事のようなおちゃめな一言を添えて投稿を引用。元の投稿には「"MONDAY" 22:00」と記され、Adoさんとアイドルグループ・フ