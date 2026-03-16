水俣市で最大震度4を観測する地震が発生。同じ地域で揺れが続いていて注意が必要です。気象庁によりますと、15日11時10分頃、天草・芦北地方を震源とするマグニチュード4.0の地震が発生しました。この地震で水俣市で震度4、芦北町、津奈木町、球磨村で震度3を観測しました。 この地震のあと15日午後6時までに水俣市など同じ地域で震度1や2の地震が9回起きています。一連の地震について熊本地方気象台は、日奈久断層帯との