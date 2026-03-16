◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）西前頭5枚目・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）が東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）を押し出し、関脇・霧島、平幕・豪ノ山と並ぶ1敗を守った。9日目での勝ち越しは20年名古屋場所での新入幕以来、13勝2敗で初優勝した昨年名古屋場所を更新する自己最速。「1日1日しっかり集中できている。立ち合いでブレずに行けました」と手応えを語った。日本相撲協会は初日前日