交際相手の女性を殺害し、山林に遺体を棄てた罪などに問われている男に、懲役22年の実刑判決が言い渡されました。渥美遼馬被告（33）は2023年交際相手の野本結梨香さん（当時18）を刃物で突き刺して殺害し、遺体を山梨県の山林に捨てた罪などに問われています。渥美被告は殺人については無罪を主張していましたが、東京地裁は16日の判決で「殺意をもって被害者の胸部などをナイフで突き刺し殺害した」と指摘しました。その上で「被