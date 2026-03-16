リニューアルされたMUFG国立の記念式典が16日に行われた。河合純一・スポーツ庁長官、遠藤利明・日本スポーツ協会会長が来賓あいさつし、小池百合子都知事は「東京により一層の活気と熱気をもたらしてくれることを期待している」とビデオメッセージを寄せた。この日は約90億円かけてリニューアルしたスイートルーム、飲食エリアが報道陣に公開された。53部屋あるスイートルームは高価格帯のゾーンは既に仮申込み含め満席という