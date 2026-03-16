16日午前、沖縄・名護市の沖合で高校生など21人が乗った船2隻が転覆し、女子高校生と船長の2人が死亡した。2隻に高校生など21人…全員海へ港に集まる多くの消防隊員、すぐそばには水中ゴーグルなどを装備した海上保安庁の隊員。少し離れた海上には、海上保安庁のボートに引っ張られる転覆した“船”が確認できる。2隻には高校生など21人が乗っていて、高校生と船長、2人が亡くなった。転覆した船2隻が、海上保安庁のボートで、漁港