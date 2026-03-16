トランプ米大統領＝15日/Samuel Corum/Sipa/Bloomberg/Getty Images（CNN）トランプ米大統領が訪中し、米中間の重要な懸案を協議する会談が2週間後に迫る中、トランプ氏は交渉に新たな条件を設けた。それはホルムズ海峡の再開に協力することだ。だが中国にトランプ氏の要求をのむ動機はほとんどない。イランがこの主要海上輸送路を封鎖し、事実上、世界の石油供給の5分の1をとめたことで、世界経済を揺るがしかねない価格急騰とエ