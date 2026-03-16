下地幹郎元郵政民営化相が１６日、Ｘを更新し、沖縄・名護市辺野古沖で船が転覆した事故に言及した。この日、同志社国際高校（京都府）の生徒を乗せた船２隻が辺野古沖で転覆。船長と高校２年の女子生徒が亡くなった。沖縄選出の元衆院議員で、知事選にも出馬した経験がある下地氏は「辺野古沖で発生した事故により、尊い命が失われました。亡くなられた生徒さん、そして船長のご冥福を心からお祈り申し上げます。なぜこのよ