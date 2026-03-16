演歌歌手・五木ひろしが１６日、東京・国際フォーラムで「『よこはま・たそがれ』から５５年五木ひろしアニバーサリーコンサート」を開催した。１９６５年に「松山まさる」としてデビューし、１９７１年に「五木ひろし」に改名し「よこはま・たそがれ」を大ヒットさせた。このヒットから５５年を迎え、五木は「５５周年コンサートができることをうれしく思っています」と笑みを見せた。ステージではデビューから年代を追