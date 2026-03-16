【漫画】本編を読む『終わりかけの私たち』（モヨ/KADOKAWA）は、表向きには誰もがうらやむむ夫婦の裏にある、息苦しい日常とそこから抜け出そうとする妻の心の動きを描いた物語だ。もし今、結婚生活やパートナーシップのあり方に疑問を持っている人がいたらぜひ手に取ってほしい一冊だ。主人公・早乙女菜々星は結婚3年目の29歳。夫はテレビ局で働く敏腕プロデューサーで、上司と部下からの信頼が厚く、イケメンで女性社員からの