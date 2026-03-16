ＷＢＣ日本代表が準々決勝で敗退し、別の問題が発生している。侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）にマイアミで行われたベネズエラ戦に敗北。敗戦投手となったのは１点リードの６回から登板した伊藤大海投手（２８＝日本ハム）で、アブレイユ（レッドソックス）に逆転３ランを浴び、強力布陣の攻撃陣も劣勢を最後まで覆せなかった。その後、一部の暴走したＳＮＳユーザーが伊藤のインスタグラムに「誰のせいで負けたかわか