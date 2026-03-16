小泉進次郎防衛相は１６日の参院予算委員会に出席。米国とイスラエルによるイラン攻撃をめぐり、トランプ大統領が自身のＳＮＳでホルムズ海峡の安全確保などのため日本などに艦船派遣の期待を表明したことについて質問を受けた。立憲民主党の広田一参院議員は、委員会で「昨日（１５日）、ＮＨＫの報道では、トランプ大統領がホルムズ海峡の安全確保へ日本を含む関係国が艦船を派遣することに期待を示しているとされています。