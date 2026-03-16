元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が、１６日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。大先輩への?失態?を明かした。それは、タモリと鉄道ロケで大阪を訪れた時の事。帰りの新幹線で「タモリさん、多分ロケがすごい楽しかったんでしょうね。『東京戻ってから、皆でちょっと食事でもいかない？』って言ってくれた」というが「私すぐに『帰ります』って言っちゃった」と明かした。「遅かったし、疲れてたし、次の日も（仕事）ある
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