ジャッジが語ったWBCの興奮が思わぬ騒動に米国代表で主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手が発したコメントがヤンキースファンの怒りを買ったようだ。米国は15日（日本時間16日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝でドミニカ共和国に勝利。3大会連続で決勝進出を決めた。試合後の取材に上機嫌で臨んだが、思わず口にした“本音”が波紋を呼んでいる。優勝候補の一角にあげられていたドミニカ共和国との大一