’20年末の活動休止から5年。嵐の集大成となる『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が13日の札幌ドーム公演で幕を開けた。嵐は5月31日をもってグループとしての活動を終了し、リーダーの大野智（45）も同日付けで所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTを退所するという、嵐としては正真正銘“最後のツアー”となるのだが、“便乗”する悪質な輩の存在が波紋を呼んでいる。全5都市を回る今回のツアーをめぐっては、活動再開発表