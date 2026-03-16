【モデルプレス＝2026/03/16】乃木坂46の菅原咲月が3月15日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し、注目が集まっている。【写真】20歳乃木坂副キャプテン「スタイル良すぎ」美脚スラリのミニスカ姿◆菅原咲月、ミニ丈衣装で美脚披露菅原は「ありがとうございました」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投